Началось благоустройство территории около ТПУ "Ховрино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере Москвы начали благоустраивать территорию около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино". Рабочие выставили ограждения и установили временные знаки для безопасности пешеходов и водителей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе столичного департамента капитального ремонта отметили, что на данный момент рабочие приступили к демонтажу бордюрного камня и покрытия тротуаров, прокладке кабельной линии, а также к устройству дорожек для пешеходов.

"На отдельных участках улицы уже началась установка нового бордюрного камня. Его протяженность составит более 36,5 тысячи метров", – говорится в сообщении департамента.

Планируется, что будут расширены тротуары на улице Дыбенко, которая ведет к ТПУ. Пешеходные дорожки замостят. Еще 1,2 тысячи квадратных метров дорожек проложат на месте тропинок на газонах.

На проезжей части данной улицы планируют положить асфальт.

Также здесь установят новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами, лавочки и урны. Также разобьют шесть тысяч квадратных метров газонов, а осенью высадят деревья и кустарники.

Специалисты модернизируют детские и спортивные площадки, также обустроят площадку для выгула собак. Для велосипедистов появится пятикилометровая дорожка.

Через Химкинский лесопарк проложат более трех километров пешеходных дорожек.

Ранее Сергей Собянин открыл пешеходные мосты из Западного Дегунина к метро "Ховрино". Пешеходный переход построили через Октябрьскую железную дорогу по просьбе местных жителей.

Строительство ТПУ "Ховрино" началось в 2017 году после открытия одноименной станции метро. Завершить работы планируется в 2020 году. Узел примет на себя основной поток пассажиров, следующих наземным общественным транспортом в аэропорт Шереметьево и обратно.

На ТПУ откроют перехватывающую парковку для автомобилей, двигающихся по трассе Москва – Санкт-Петербург. Узел станет конечной станцией для автобусных маршрутов, следующих из Финляндии, Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, Санкт-Петербурга, Твери, Пскова, Ярославля и других российских городов.

