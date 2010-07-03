"Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из-за запрета Чехии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение нескольких рейсов между Москвой и Прагой.

В связи с этим "Аэрофлот" отменила часть рейсов во вторник, 2 июля, говорится на сайте компании. Указывается, что отменены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.

В сообщении подчеркивается, что "у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов". При этом компания продолжит выполнять рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025.

Ранее "Аэрофлот" признали лучшей авиакомпанией Европы по пунктуальности выполнения рейсов и соблюдению графика полетов.