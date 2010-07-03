"Аэрофлот" признали самой пунктуальной авиакомпанией в Европе

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Компания "Аэрофлот" признана лучшей авиакомпанией Европы по пунктуальности выполнения рейсов и соблюдению графика полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского перевозчика.

Высокую оценку дало британское аналитическое агентство OAG. "Аэрофлот" стал единственной в России и крупнейшей в Европе авиакомпанией по объему перевозок, удостоенной максимального балла.

Рейтинг был составлен на основе данных по пунктуальности за год. Только 10% участников программы On-Time Performance Star Ratings удостаиваются наивысшей оценки "5 звезд".

"По итогам ранжирования "Аэрофлот" опередил крупнейших глобальных конкурентов, таких как Qantas, Delta Air Lines, Singapore Airlines, Qatar Airways, KLM, которым присужден рейтинг "4 звезды", – сообщили в авиакомпании.

Новые данные OAG подтверждают, что компания вернулась в список самых пунктуальных авиакомпаний в мире и прочно удерживает позиции в этой категории.

"Самый полный учет потребностей, внимание к деталям на всех этапах обслуживания – наш приоритет при оказании услуг", – отметил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

