"Аэрофлот" повысит топливные сборы на некоторых рейсах с 1 июля

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Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июля повышает размер топливного сбора на рейсах между некоторыми российскими городами, а также на ряде международных рейсов. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Для внутрироссийских рейсов топливный сбор вырастет с 2465 рублей до 2700 рублей. А на направлении Москва − Якутск он повысится с 3965 рублей до 4200 рублей.

Компания также увеличит размер топливного сбора на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и Грузию. На этих направлениях топливный сбор с 1 июля вырастет с 1080 рублей до 1440.

В руководстве "Аэрофлота" рост цен на топливо назвали одной из главных причин, по которым компания понесла убытки в первом квартале 2019 года. Согласно международным стандартам финансовой отчетности, чистый убыток "Аэрофлота" составил 15,75 миллиарда рублей, что на 51,2% больше, чем в прошлом году.

Ранее кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты. Такое решение было принято после того, как Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила властям письмо о том, что темпы подорожания авиабилетов в стране за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год. На это повлиял 30-процентный рост цен на горюче-смазочные материалы, а также увеличение расходов в аэропортах на каждый вылет, пояснили эксперты.