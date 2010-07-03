Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты

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Кабмин РФ поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину проанализировать динамику цен на авиабилеты и топливо, после чего составить план по недопущению их существенного роста. Документ опубликован на сайте правительства.

Обеспечить координацию работы поручено вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку.

Ранее Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) напрвило письмо российским властям, в котором сообщили, что темпы подорожания авиабилетов в стране за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год. На это повлиял 30-процентный рост цен на горюче-смазочные материалы, а также увеличение расходов в аэропортах на каждый вылет.

19 марта Минтранс предложил обнулить ставку НДС на внутренние авиарейсы. По мнению специалистов, эти меры позволят улучшить финансово-экономическое состояние авиакомпаний.

В ФАС опровергли данные о высоком росте цен на авиабилеты в первые месяцы 2019 года. "В среднем за этот период рост цен не превышает 5 процентов", – сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что подорожание происходило по нескольким причинам, в частности из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям.