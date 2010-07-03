Минтранс предложил обнулить ставку НДС на внутренние авиарейсы

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Обнуление ставки НДС на все внутренние авиарейсы, включая московские, улучшит финансово-экономическое состояние авиакомпаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта.

Свое предложение ведомство отправило в Минфин. По мнению сотрудников Минтранса, это поможет избежать роста тарифов.

"В качестве единовременной меры за убытки в 2018 году предлагалось выделение средств на компенсацию авиакомпаниями части расходов, связанных с ростом цен на авиатопливо", – уточнили в министерстве.

Ранее "Аэрофлот" и "Россия" объявили о запуске дешевых тарифов без багажа. Они подойдут путешественникам, которые налегке летают в города Италии и Германии. Линейку тарифов авиакомпании решили обновить по просьбе самих пассажиров.

На прошлой неделе сотрудники федеральной антимонопольной службы опровергли данные о высоком росте цен на авиабилеты в первые месяцы текущего года. По их словам незначительное подорожание произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям.

