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16:35

ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

экономика туризм

16:35

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Александр Редько.

"ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты по материалам СМИ. Вместе с тем выводы о резком росте цен из-за роста затрат авиакомпаний не подтверждаются. Динамика цен на этом рынке определяется спросом и платежеспособностью населения, а не затратами перевозчиков", – сказал он, передает ТАСС.

Согласно данным сервисов электронной торговли билетов, цены на авиабилеты в России за декабрь-февраль выросли на 5-33%. Средний чек по внутренним направлениям вырос на 17% (до 13,4 тысячи рублей), на международных линиях – на 23% (до 27,3 тысячи рублей), отметили в Biletix.

В свою очередь, сервис OneTwoTrip указал, что средняя цена на внутренних направлениях вырос на 33%, на международных – на 18%.

Ранее также стало известно, что компания "Аэрофлот" и ее дочерние структуры ("Россия" и "Аврора") планируют повысить топливный сбор на 200 рублей. Эта сумма закладывается в цену билета. Меру в компании назвали вынужденной из-за снижения курса рубля и роста стоимости авиакеросина. Подорожание не коснется направлений, по которым действуют плоские тарифы, – Дальний Восток, Крым и Калининград.

экономика туризм

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