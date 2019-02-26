Эксперт спрогнозировал дальнейший рост цен на авиабилеты

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев прокомментировал порталу Москва 24 информацию о росте цен на авиабилеты в декабре-феврале на 5-33 процента. По его мнению, стоимость билетов будет и дальше повышаться.

"Речь идет о сезонном колебании цен. Традиционно минимальные цены приходятся на ноябрь и февраль, в августе наблюдаются пиковые цены – это если смотреть в рамках одного года. Если сравнивать помесячно 2018-й и 2019 годы, то, естественно, можно отметить некоторое повышение тарифов в самом начале 2019 года", – сказал эксперт.

По его словам, авиакомпании в 2017-2018 годах практически не повышали свои тарифы по внутренним линиям. Это привело к тому, что в 2018 году отрасль столкнулась с проблемами: доходы крупнейших авиакомпаний превышали расходы, а у ряда перевозчиков были серьезные убытки. Все это привело к необходимости компенсировать результат предыдущих периодов повышением тарифов, что и было сделано, пояснил Пантелеев.



Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "Авиапорт" Вполне вероятно, что некоторый рост цен по 2019 году именно в сравнении с 2018 годом продолжится.

Тем не менее, по его словам, никаких резких скачков авиакомпании себе позволить не могут. Уже после повышения цен в январе некоторые авиакомпании столкнулись со снижением занятости кресел, и им пришлось корректировать свою политику: проводить распродажи, скидочные акции, и это кое-как позволило повысить занятость кресел, констатировал собеседник портала Москва 24.

Он подчеркнул, что "серьезного, драматического роста цен в целом по отрасли по всей маршрутной сети наблюдаться не будет".

Ранее стало известно, что Министерство транспорта хочет избавить перевозчиков от навязывания услуг аэропортов. Авиакомпаниям планируют дать право самостоятельно выбирать собственного заправщика или не платить воздушным гаваням за доступ к инфраструктуре.

Цены на авиабилеты подорожали от пяти до 33 процентов в зависимости от направления

Евгения Маркова