"Уральские авиалинии" возобновили полеты из Екатеринбурга в Прагу

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Компания "Уральские авиалинии" возобновила авиасообщение из Екатеринбурга в Прагу. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу", – сказал генеральный директор компании Сергей Скуратов.

Ранее сообщалось, что компания "Победа" со 2 июля отменяет рейсы Москва – Карловы Вары. Также полеты приостановили "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот".

Авиасообщение с Чехией приостановлено из-за решения авиационных властей этой страны аннулировать разрешения на полеты. Рейсы У6-701 Екатеринбург – Прага и У6-751 Жуковский – Прага, которые запланированы на 2 июля, задерживаются на неопределенный срок.



Пока не уточняются причины, по которым чешские власти решили аннулировать разрешение на полеты. Авиакомпании уточнили, что всем пассажирам предоставляются необходимые услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

