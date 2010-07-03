"Уральские авиалинии" приостановили полеты в Чехию

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Компания "Уральские авиалинии" со вторника, 2 июля, приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По словам собеседника агентства, выполнение рейсов приостановлено из-за решения авиационных властей Чешской республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты.

Отмечается, что рейсы У6-701 Екатеринбург – Прага и У6-751 Жуковский – Прага, которые запланированы на 2 июля, пока задерживаются на неопределенный срок.

"Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам", – сказал собеседник агентства.

Ранее компания "Аэрофлот" отменила часть рейсов в Чехию. Указывается, что отменены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.