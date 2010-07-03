Три российские авиакомпании приостановили вылеты в Чехию

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Авиакомпания "Победа" во вторник, 2 июля, отменяет рейсы Москва – Карловы Вары, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.

Также полеты приостановила компания "Уральские авиалинии". Выполнение рейсов приостановлено из-за решения авиационных властей Чешской республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты. Рейсы У6-701 Екатеринбург – Прага и У6-751 Жуковский – Прага, которые запланированы на 2 июля, пока задерживаются на неопределенный срок.

По той же причине выполнение рейсов в Чехию приостановила компания "Аэрофлот".

"В связи с решением авиационных властей Чешской республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва, "Аэрофлот" вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля", – сообщили в "Аэрофлоте". Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 продолжат выполняться.

Как добавили в авиакомпании, пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам.

Причины, по которым авиационные власти Чехии решили аннулировать разрешение на полеты, не уточняются.

