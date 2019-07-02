В Минтрансе прокомментировали ситуацию с отменой рейсов в Чехию

В Минтрансе РФ заявили, что действия чешских властей нарушают соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой, передает ТАСС.
"Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Митрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки", – говорится в сообщении ведомства.
В связи с ограничением авиасообщения Ростуризм находится в постоянном контакте с Росавиацией, сообщил советник главы агентства Дмитрий Горин.
"Ростуризм находится в постоянном контакте с Росавиацией, идут переговоры авиационных властей России и Чехии и, конечно, ситуация разрешится принятием какого-то решения в пользу прежде всего пассажиров и туристов", – сказал он.
Как сообщает Агентство "Москва", российские туроператоры после отмены рейсов в Чехию готовы предложить клиентам другие варианты путешествия либо обеспечить перелеты другими авиаперевозчиками.
По словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, все туроператоры со своими туристами на связи. Паники не наблюдается.
"В первую очередь туроператоры будут предлагать варианты путевок с перелетами в Чехию другими авиакомпаниями, будут рассматриваться варианты и с турами в другие страны. Никакой паники в этом плане нет. Все идет оперативно", – сказал Осауленко.
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