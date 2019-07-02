Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта страны.
"Чехия и Россия хотят договориться. Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран", – говорится в заявлении Минтранса Чехии.
Как сообщает Агентство "Москва" министерство транспорта Чехии выдало разрешения российским авиакомпаниям на полеты до 7 июля.
"Утром 2 июля 2019 года министерство транспорта РФ выдало разрешение на полеты Czech airlines до 7 июля 2019 года. Сразу после этого министерство транспорта Чешской Республики инициировало ответную процедуру против российских авиаперевозчиков", – говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.
Как отмечается, стороны будут активно взаимодействовать для достижения соглашения.
"Чешская сторона не пытается блокировать воздушное движение между двумя странами, но должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков. В этом контексте Минтранс Чехии сожалеет о неудобствах и осложнениях для пассажиров, которые были вызваны первоначальным решением российской стороны", – добавили в пресс-службе.
Чехия постарается минимизировать негативное воздействие на туристов, отметили в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" отменяют рейсы в Чехию в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты.
Позже стало известно, что компания "Уральские авиалинии" возобновила рейсы из Екатеринбурга в Прагу.
В Минтрансе РФ заявили, что действия чешских властей нарушают соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой.
"Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Митрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки", – говорится в сообщении ведомства.
В связи с ограничением авиасообщения Ростуризм находится в постоянном контакте с Росавиацией, сообщил советник главы агентства Дмитрий Горин.
"Уральские авиалинии" возобновили полеты из Жуковского в Прагу
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