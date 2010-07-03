В парламенте Чехии ответили на ситуацию с авиасообщением

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение властей Чехии ограничить авиасообщение с Россией не связано с политикой. Речь идет только об экономических вопросах, заявил заместитель председателя Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.

"Эту проблему надо решить на основе переговоров министерств транспорта Чешской Республики и Российской Федерации. Для Чехии это вопрос транспорта и туристической сферы, дело не только в туристическом сезоне, для нас эта проблема актуальна весь год. Речь идет о том, сколько самолетов будет летать в Прагу, сколько – в Москву, сколько самолетов пролетает через Чехию, сколько – через Россию", – передает его слова ТАСС.

Ранее "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" отменили рейсы в Чехию.

Чуть позже стало известно, что "Уральские авиалинии" возобновили рейсы по маршруту Екатеринбург – Прага.

Министерство транспорта прокомментировало эту ситуацию и заявило, что действия чешских властей нарушают соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой. Продолжаются переговоры между российскими и чешскими авиавластями. В Митрансе ожидают, что вопрос решится в ближайшее время.

