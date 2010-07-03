Чехия и Россия договорились о сохранении числа рейсов между странами

Минтранс Чехии согласился сохранить объем авиаперевозок с Россией и продолжить переговоры в конце лета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Минтранс Чехии и Российской Федерации договорились сохранить текущее состояние и объем воздушных перевозок. К концу лета они продолжат переговоры, чтобы обсудить рамки дальнейшего сотрудничества на будущее. Мы не хотим допускать дальнейшей блокировки воздушного движения между двумя государствами в основной курортный сезон и снижать комфорт пассажиров", – говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что Минтранс РФ предложил властям Чехии отложить рассмотрение спорных вопросов в области авиасообщения на сентябрь, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои поездки летом.
Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что сохранение авиасообщения остается в интересах двух стран.
Утром 2 июля три российские авиакомпании – "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" – заявили об отмене рейсов в Чехию. Одной из причин называлось то, что чешские власти аннулировали выданные разрешения на полеты.
Спустя несколько часов Чехия вновь разрешила рейсы российских авиакомпаний. В Минтрансе республики подчеркнули, что сложившаяся ситуация была результатом не достигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран.
Прага приняла такое решение после того, как не смогла договориться с Москвой о полетах национального перевозчика по транссибирским маршрутам Czech Airlines. До сих пор у этой компании были только временные разрешения, которые надо было регулярно продлевать.
В "Аэрофлоте" прокомментировали временную отмену авиарейсов в Чехию
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