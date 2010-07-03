"Аэрофлот" выполнит все запланированные рейсы между Москвой и Прагой

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"Аэрофлот" во вторник, 3 июля, выполнит все пять запланированных рейсов между Москвой и Прагой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Компания внимательно следит за развитием ситуации и обо всех изменениях в расписании оперативно оповещает пассажиров через центр бронирования и информации. Все корректировки в расписании будут оперативно размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах в соцсетях", – говорится на сайте авиаперевозчика.

Утром 2 июля три российские авиакомпании – "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" – заявили об отмене рейсов в Чехию. Одной из причин называлось то, что чешские власти аннулировали выданные разрешения на полеты.

Спустя несколько часов Чехия вновь разрешила рейсы российских авиакомпаний. В Минтрансе республики подчеркнули, что сложившаяся ситуация была результатом не достигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран.

Прага приняла такое решение после того, как не смогла договориться с Москвой о полетах национального перевозчика по транссибирским маршрутам Czech Airlines. До сих пор у этой компании были только временные разрешения, которые надо было регулярно продлевать. Платежи за полеты над Сибирью с авиакомпаний берут с 1970 годов. Эти деньги направляются Росавиации и "Аэрофлоту". Советский Союз, а затем Россия отказались подписать международное соглашение о запрете взимания платы за пролет над своей территорией.

В российском Минтрансе, в свою очередь, назвали действия чешских властей нарушением соглашения о воздушном сообщении между странами и добавили, что переговоры между российскими и чешскими авиавластями продолжаются.

