Минтранс РФ предложил Чехии перенести решение по полетам на осень

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Минтранс РФ предложил властям Чехии отложить рассмотрение спорных вопросов в области авиасообщения на сентябрь.

"Это делается для того, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Переговоры ведутся по электронной почте.

"Чешская сторона заинтересована в достижении компромисса. Несмотря на предстоящие праздники, переговоры в эти дни продолжатся, и, возможно, мы сможем сообщить в субботу или воскресенье об их результатах", – рассказал РИА Новости представитель чешской стороны Франтишек Йемелка.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что сохранение авиасообщения остается в интересах двух стран.

Утром 2 июля три российские авиакомпании – "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" – заявили об отмене рейсов в Чехию. Причиной называлось то, что чешские власти аннулировали выданные разрешения на полеты.

Спустя несколько часов Чехия вновь разрешила рейсы российских авиакомпаний. В Минтрансе республики подчеркнули, что сложившаяся ситуация была результатом не достигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов.

Прага приняла такое решение после того, как не смогла договориться с Москвой о полетах национального перевозчика по транссибирским маршрутам Czech Airlines.

Россия – единственная страна, которая взимает плату за право на пролет над своей территорией, а сами роялти сказываются на авиаперевозках между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Платежи за полеты над Сибирью направляются Росавиации и "Аэрофлоту".

В российском Минтрансе, в свою очередь, назвали действия чешских властей нарушением соглашения о воздушном сообщении между странами.

