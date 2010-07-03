Минтранс РФ предложил Чехии перенести решение по полетам на осень

Минтранс РФ предложил властям Чехии отложить рассмотрение спорных вопросов в области авиасообщения на сентябрь.
"Это делается для того, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Переговоры ведутся по электронной почте.
"Чешская сторона заинтересована в достижении компромисса. Несмотря на предстоящие праздники, переговоры в эти дни продолжатся, и, возможно, мы сможем сообщить в субботу или воскресенье об их результатах", – рассказал РИА Новости представитель чешской стороны Франтишек Йемелка.
Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что сохранение авиасообщения остается в интересах двух стран.
Утром 2 июля три российские авиакомпании – "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" – заявили об отмене рейсов в Чехию. Причиной называлось то, что чешские власти аннулировали выданные разрешения на полеты.
Спустя несколько часов Чехия вновь разрешила рейсы российских авиакомпаний. В Минтрансе республики подчеркнули, что сложившаяся ситуация была результатом не достигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов.
Прага приняла такое решение после того, как не смогла договориться с Москвой о полетах национального перевозчика по транссибирским маршрутам Czech Airlines.
Россия – единственная страна, которая взимает плату за право на пролет над своей территорией, а сами роялти сказываются на авиаперевозках между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Платежи за полеты над Сибирью направляются Росавиации и "Аэрофлоту".
В российском Минтрансе, в свою очередь, назвали действия чешских властей нарушением соглашения о воздушном сообщении между странами.
Чехия временно разрешила полеты российских авиакомпаний
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.