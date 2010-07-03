Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения

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Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

"Сейчас идут переговоры, которые как мы надеемся, к установленной дате приведут нас к совместному решению. Я не хотел бы давать оценку тому, что произошло. Для нас сейчас важно не потерять авиасообщение, я думаю, что это интересы обеих сторон. Важно не оставить наших граждан без авиасообщения", – сказал Дитрих.

Утром 2 июля три российские авиакомпании – "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" – заявили об отмене рейсов в Чехию. Одной из причин называлось то, что чешские власти аннулировали выданные разрешения на полеты.

Спустя несколько часов Чехия вновь разрешила рейсы российских авиакомпаний. В Минтрансе республики подчеркнули, что сложившаяся ситуация была результатом не достигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран.

Прага приняла такое решение после того, как не смогла договориться с Москвой о полетах национального перевозчика по транссибирским маршрутам Czech Airlines. До сих пор у этой компании были только временные разрешения, которые надо было регулярно продлевать.

