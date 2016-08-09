Россия возобновит чартерное авиасообщение с Турцией

Россия возобновит чартерные рейсы в Турцию

Владимир Путин заявил, что Россия готова к возобновлению чартерного сообщения с Турцией, передает "Интерфакс".

"Мы рассмотрели возможность возобновления чартерного авиасообщения. Это… дело техники и ближайшего времени", - сказал президент России на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин отметил, что Анкара дала гарантии безопасности российских туристов в Турции. "Главное здесь – обеспечение турецкой стороной условий максимальной безопасности российских граждан. И такие гарантии мы от наших партнеров получили", – сказал он.

Еще президент России подчеркнул, что РФ намерена поэтапно отменять ограничения в отношении турецких компаний и будет подготовлена среднесрочная программа по сотрудничеству на 2016-2019 годы.

Реджеп Эрдоган, в свою очередь, добавил, что Турция готова обеспечить транспортировку российского газа в Европу через газопровод "Турецкий поток". "Вместе с нашими заинтересованными министерствами и ведомствами мы предпримем необходимые шаги, чтобы обеспечить поставки", – отметил он.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала телеканалу "Москва 24", что говорить о возобновлении полетов можно будет только после постановления правительства России. "Отрадно, что были предоставлены гарантии безопасности. Видимо, в ближайшее время будет опубликовано постановление, тогда и можно будет говорить о возобновлении (полетов)".

Ломидзе заключила, что сезон заканчивается, поэтому говорить о восстановлении прежнего потока туристов в этом году невозможно, а сами рейсы полетят не раньше 15 августа.

В конце июня этого года Владимир Путин поручил правительству отменить запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией – его ввели в ответ на атаку истребителем турецких ВВС российского бомбардировщика Су-24. Самолет был сбит 24 ноября якобы за нарушение сирийско-турецкой границы. При этом никаких попыток связаться с российским экипажем со стороны турецкого самолета зафиксировано не было.

27 июня президент Турции извинился перед Путиным за гибель российского пилота и российский президент подписал указ об отмене запрета на воздушные перевозки, однако 15 июля в Турции произошла попытка государственного переворота, которая провалилась, и для возобновления сообщения потребовались гарантии безопасности туристов.