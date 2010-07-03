Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Боливию

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Ростуризм порекомендовал российским туроператорам и агентам временно приостановить продажу туров Боливию.

В ведомстве заявили, что необходимо дождаться более спокойного времени.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливии до нормализации обстановки в стране", – говорится в сообщении ведомства.

Тем, кто уже находится в Боливии, советуют принимать все меры для обеспечения личной безопасности, проявлять крайнюю осторожность, а также избегать мест проведения массовых акций протеста и какого-либо вовлечения в них.

В настоящий момент Боливия переживает политический кризис, связанный с результатами президентских выборов, которые состоялись в октябре. Действующий на тот момент президент Эво Моралес победил в первом туре голосования, однако его главный противник Карлос Меса отказался признавать результаты. В стране начались протесты, Моралес был вынужден покинуть Боливию и сейчас находится в Мексике.

Власть временно приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. В Кремле уже заявили, что готовы признать ее как лидера Боливии, так как она заняла пост на правовых основаниях.

