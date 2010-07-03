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Политика

12 ноября, 20:55

Эво Моралес с соратниками прибыл в Мексику

политика

Фото: ТАСС/Mexican Foreign Ministry/Xinhua via ZUMA Wire

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику, где ему было предоставлено убежище, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Вместе с ним в Мексику прилетели его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо.

Моралес заявил, что покидает страну, "чтобы сберечь наши жизни", но намерен вернуться "с большей силой и энергией".

Моралес, управлявший страной с 2006 года, объявил о своей отставке на фоне акций протеста, которые начались в стране в конце октября сразу после президентских выборов.

Оппозиция назвала результаты кампании сфальсифицированными и призвала людей выйти на улицы. Позже к протестующим присоединились полицейские и военные.

Недавно Моралес посещал Россию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он не просил политического убежища.

Представитель Кремля выразил надежду, что ситуация в Боливии будет урегулирована без вмешательства третьих стран.

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