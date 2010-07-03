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Политика

16:48

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

политика за рубежом

Фото: ТАСС/ Juan Karita/АР

Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.

По словам сотрудника внешнеполитического ведомства, политик заняла должность в соответствии с правовыми нормами. Тем не менее Рябков уточнил, что все предшествующие события в стране можно квалифицировать как госпереворот.

"Мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы", – подчеркнул сотрудник МИД.

Выборы президента состоялись в Боливии 20 октября нынешнего года. Действующий на тот момент президент Эво Моралес одержал победу в первом туре, но его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования.

Моралес покинул президентский пост после того, как в стране начались протесты, а вооруженные силы Боливии призвали главу государства обеспечить стабильность в стране. Власть в Боливии с одобрения местного Конституционного суда перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

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