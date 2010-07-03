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В мире

06:09

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

за рубежом туризм

Фото: depositphotos/peter77

Глава МИД Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.

Она отметила, что имидж Швеции все чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом. По словам министра, "это может показаться нелепым, но это правда".

Так, Линде указала, что "приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно".

В то же время глава МИДа не стала отрицать, что "полиция делают все возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом, которые, на самом деле, случаются", передает RT.

Эксперты ранее создали интерактивную карту, которая предупреждает туристов о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году.

Оказалось, что самыми опасными странами являются Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали, а наиболее безопасными – Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

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