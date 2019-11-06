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В мире

00:43

Российский паром с тысячей человек на борту сел на мель в Швеции

происшествия за рубежом

Фото: instagram.com/sthlmnews

Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель в Швеции около берегов Стокгольма.

Как сообщило издание Expressen, на борту находится более тысячи человек, пострадавших среди них нет. Пароход направлялся в Хельсинки, передает "Аргументы и факты".

Отмечается, что на корабле отключилось электричество, после чего судно отбуксировали в порт Стокгольма. Указывается, что оно продолжит круиз после проверки оборудования.

"Принцесса Анастасия" совершает круговой маршрут по Балтике. Паром выходит из Санкт-Петербурга, заходит в Таллин, Стокгольм и Хельсинки, после чего возвращается в Россию.


Суд Швеции ранее арестовал российского капитана севшего на мель судна Baltic Carrier. Он подозревается в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения и халатности.

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