Грузовое судно застряло в Керченском проливе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, инцидент произошел еще в среду, 13 марта в 19.40, когда корабль "шел в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла".

Отмечается, что сначала судно пытались снять с мели два буксира, однако ничего не получилось. После этого были привлечены еще два, но и они не смогли решить проблему.

По словам представителя Росморречфлота, судно никому не мешает, угрозы экологии и жизни людей нет. Новые попытки снять корабль с мели предпримут в пятницу, 15 марта.

Среди причин произошедшего называются высокая парусность, ошибка судоводителя и ошибка лоцмана. Не исключено, что для снятия судна с мели потребуется частичная разгрузка.

Рыболовецкое судно КНДР UNPHA-1 ранее сорвало с якоря сильным ветром в Амурском заливе в Приморье и выбросило на отмель у берега во Владивостоке.