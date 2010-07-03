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05:11

Грузовое судно застряло в Керченском проливе

происшествия транспорт

05:11

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, инцидент произошел еще в среду, 13 марта в 19.40, когда корабль "шел в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла".

Отмечается, что сначала судно пытались снять с мели два буксира, однако ничего не получилось. После этого были привлечены еще два, но и они не смогли решить проблему.

По словам представителя Росморречфлота, судно никому не мешает, угрозы экологии и жизни людей нет. Новые попытки снять корабль с мели предпримут в пятницу, 15 марта.

Среди причин произошедшего называются высокая парусность, ошибка судоводителя и ошибка лоцмана. Не исключено, что для снятия судна с мели потребуется частичная разгрузка.

Рыболовецкое судно КНДР UNPHA-1 ранее сорвало с якоря сильным ветром в Амурском заливе в Приморье и выбросило на отмель у берега во Владивостоке.

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происшествия транспорт

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