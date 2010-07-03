Пожар произошел на российском судне в Южной Корее

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Пожар произошел на российском рыболовном судне "Залив Ольга", которое стояло на ремонте в порту Пусан (Южная Корея).

Как сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Отмечается, что огонь вспыхнул в одном из помещений надстройки и был ликвидирован силами береговой пожарной службы.

Характер повреждений уточняется. Также выясняются причины возгорания. Судно приписано к порту Владивостока, владельцем является ПАО "Дальрыба", а экипаж состоит из 29 человек.

28 февраля российское грузовое судно Seagrand протаранило в Пусане мост. При этом размеры корабля явно не соответствовали и высоте опор.