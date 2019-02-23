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Новости

23 февраля 2019, 20:45

Общество

В Италии ветер едва не потопил торговое судно

В Италии ветер едва не потопил торговое судно

Перед 23 февраля продажи средств для бритья выросли на 74%

В честь 23 февраля над Москвой прогремят 10 000 залпов

Салют в честь 23 февраля смотрите в прямом эфире телеканала Москва 24

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Италия страдает от урагана. В Бари вынесло на мель турецкое торговое судно. Его днище разбилось о волнорезы. Шторм мешает завершить спасательную операцию – ее возобновят только в воскресенье утром. Завтра корабль должны отбуксировать в порт.

Из-за непогоды Колизей закрыли для посещения. А в некоторых областях не работают школы. Непогода пришла с Балканского полуострова. И, по словам синоптиков, она задержится как минимум до конца этой недели. Жертвами урагана стали три человека в окрестностях Рима. Двое из них погибли при обрушении стены. Третий получил смертельные травмы после падения дерева. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео погода происшествия за рубежом Станислав Кулик
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