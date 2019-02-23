В Италии ветер едва не потопил торговое судно

Италия страдает от урагана. В Бари вынесло на мель турецкое торговое судно. Его днище разбилось о волнорезы. Шторм мешает завершить спасательную операцию – ее возобновят только в воскресенье утром. Завтра корабль должны отбуксировать в порт.

Из-за непогоды Колизей закрыли для посещения. А в некоторых областях не работают школы. Непогода пришла с Балканского полуострова. И, по словам синоптиков, она задержится как минимум до конца этой недели. Жертвами урагана стали три человека в окрестностях Рима. Двое из них погибли при обрушении стены. Третий получил смертельные травмы после падения дерева. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.