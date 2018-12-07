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07 декабря 2018, 07:56

Происшествия

Cудно КНДР выбросило на берег во Владивостоке

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Рыболовецкое судно КНДР UNPHA-1 сорвало с якоря сильным ветром в Амурском заливе в Приморье и выбросило на отмель у берега.

"Пострадавших нет, загрязнения нет. Решается вопрос о снятии судна с мели", – заявили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток.

Отмечается, что акватория Приморья регулярно становится укрытием от опасной погоды для рыболовных судов и шхун.

Прокуратура шведского города Мальме ранее предъявила обвинение российскому капитану, посадившему на мель судно близ порта Хельсингборга в проливе Эресунн.

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