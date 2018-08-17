В Швеции предъявили обвинения российскому капитану, посадившему судно на мель

Фото: depositphotos/Asteri

Прокуратура шведского города Мальме предъявила обвинение российскому капитану, посадившему на мель судно близ порта Хельсингборга в проливе Эресунн, сообщает РИА Новости.

Преступление сочли тяжким из-за высокой концентрации алкоголя (до 2,76 промилле). К тому же управление судном представляло серьезную опасность из-за того, что капитан заснул.

Инцидент произошел ночью 3 августа. Грузовой балкер BBC Lagos под управлением уроженца Санкт-Петербурга 1965 года рождения, сел на мель.

Капитан, в крови которого обнаружили 1,34 миллиграмма алкоголя, признался, что пил виски в своей каюте, после чего уснул.

5 августа капитана заключили под стражу из-за опасения, что он может покинуть Швецию. Проверка корабля не выявила каких-либо повреждений корпуса.

Судно, зарегистрированное в Антигуа и Барбуда, перевозило груз из Клайпеды в испанский порт Лас-Пальмас. Владельцем судна называется нидерландская компания MF Shipping.