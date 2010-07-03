Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна

15:25
15:25
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Фото: marinetraffic.com
Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
По данным российского генконсульства, "капитан судна переведен в статус арестованного". Он "подозревается в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения и халатности", – уточнила генконсул России в Швеции Анастасия Федорова.
Сам арестованный сознался, что употреблял спиртное и действительно мог ненадолго задремать за штурвалом. Суд решит дальнейшую судьбу капитана в течение двух недель.
В ночь на среду, 25 сентября, сухогруз Baltic Carrier, следовавший из Калининграда под флагом Гибралтара, сел на мель недалеко от порта Линдчепинг на юге Швеции. Сотрудники шведской береговой охраны заявили, капитан судна уснул во время управления, так как был пьян. Никто из членов российско-украинского экипажа сухогруза не пострадал.
Похожий случай произошел в начале августа 2018 года. Тогда грузовой балкер BBC Lagos под управлением капитана-уроженца Санкт-Петербурга 1965 года рождения сел на мель близ шведского порта Хельсингборг в проливе Эресунн. Прокуратура Мальме предъявила обвинение капитану, в крови которого обнаружили 1,34 миллиграмма алкоголя.
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