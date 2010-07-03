Спасатели нашли тела 20 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

03 сентября, 21:11
03 сентября, 21:11
Поделиться в социальных сетях:
Фото: телеграм-канал Hue
Работа по идентификации 20 тел погибших при пожаре на прогулочном судне Conception у острова Санта-Крус на западном побережье США начнется в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.
"Спасателям удалось поднять 20 тел, и работа по их идентификации начнется уже сегодня. Найдены тела 11 женщин и 9 мужчин. Спасатели в аквалангах, спускавшиеся к корпусу затонувшего судна, видели еще 4–6 тел, однако поднять их пока не представляется возможным, – заявил он.
В свою очередь, представитель Береговой охраны Моника Рочестер отметила, что во вторник с утра самолет Береговой охраны облетел территорию, где случилось ЧП, после чего было принято решение о прекращении операции по поиску тех, кто мог уцелеть при пожаре.
ЧП случилось в ночь на 2 сентября. На борту находились 39 человек, пятерым удалось спастись. После пожара неизвестной оставалась судьба 34 человек, находившихся в помещениях под палубой судна.
По словам спасателей, основная часть пассажиров находилась в каютах под палубой. Пятеро членов экипажа находились на верхней палубе.
Причины пожара пока не установлены. Судно использовалось для погружений дайверов и для морской рыбалки.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: