Спасатели нашли тела 20 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

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Работа по идентификации 20 тел погибших при пожаре на прогулочном судне Conception у острова Санта-Крус на западном побережье США начнется в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.

"Спасателям удалось поднять 20 тел, и работа по их идентификации начнется уже сегодня. Найдены тела 11 женщин и 9 мужчин. Спасатели в аквалангах, спускавшиеся к корпусу затонувшего судна, видели еще 4–6 тел, однако поднять их пока не представляется возможным, – заявил он.

В свою очередь, представитель Береговой охраны Моника Рочестер отметила, что во вторник с утра самолет Береговой охраны облетел территорию, где случилось ЧП, после чего было принято решение о прекращении операции по поиску тех, кто мог уцелеть при пожаре.

ЧП случилось в ночь на 2 сентября. На борту находились 39 человек, пятерым удалось спастись. После пожара неизвестной оставалась судьба 34 человек, находившихся в помещениях под палубой судна.

По словам спасателей, основная часть пассажиров находилась в каютах под палубой. Пятеро членов экипажа находились на верхней палубе.

Причины пожара пока не установлены. Судно использовалось для погружений дайверов и для морской рыбалки.

