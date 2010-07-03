На горящем у берегов Калифорнии корабле находились 39 человек

На горящем у берегов Калифорнии судне, предположительно, находились 39 человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя береговой службы Эрона Бемиса.
Бемис отметил, что спасатели еще не могут проникнуть на судно из-за пожара. Пожар угасает и снова загорается. Возможно, это происходит из-за топлива на борту, сказал Бемис.
"Это коммерческое судно длиною 75 футов около 23 метров для дайвинга, на котором, как сообщается, находилось 39 человек. Пять членов экипажа смогли высадиться, потому что они были в главной каюте, 34 пассажира находились под палубами", – добавил Бемис.
Ранее сообщалось, что у округа Вентура в штате Калифорния начался пожар на корабле. На борту было 34 человека. Береговая охрана Лос-Анджелеса сообщила, что на место ЧП отправлены спасательные команды. Несколько членов экипажа судна смогли спастись.
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