В АТОР назвали среднюю цену на новогодние туры

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В этом году бюджетные цены на туры с чартерным перелетом ниже, чем в это же время в 2018 году, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она уточнила, что средняя цена продаваемых туров практически на всех экзотических направлениях порядка 75–80 тысяч рублей.

"Это неделя, размещение 3 звезды, с завтраком или системой "все включено", – цитирует Ломидзе ИА "НСН".

Она добавила, что исключением являются Турция и ОАЭ из-за того, что туда перелет короче по времени. По словам Ломидзе, в Турции можно отдохнуть на этих же условиях за 35–40 тысяч рублей.

Ранее эксперты создали интерактивную карту, которая предупреждает туристов о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году. Специалисты анализировали ситуацию в области безопасности, качество медицинского обслуживания и безопасность дорог.

На основе этих трех критериев они выяснили, что самыми опасными для туристов странами являются Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали, а наиболее безопасными – Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

