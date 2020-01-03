Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в дела Ливии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, передает РИА Новости.

Как сообщает Белый дом, американский лидер провел телефонный разговор с главой Турции Тайипом Эрдоганом. Отмечается, что они обсудили двусторонние и региональные вопросы. В частности, Трамп указал на ситуацию в Ливии.

Эрдоган также согласился, что есть потребность деэскалации в сирийском Идлибе для защиты мирных граждан. 2 января парламент Турции большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять войска в Ливию.

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которому противостоит армия фельдмаршала Халифы Хафтара, в конце декабря запросило у Анкары помощь. Речь шла о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет, который поддерживает Хафтар.