Вооруженная оппозиция атаковала позиции армии Сирии на юго-востоке Идлиба

Формирования вооруженной сирийской оппозиции, выступающие на стороне Турции, напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб, сообщает ТАСС.

По данным СМИ, атаки поддерживаются силами турецкой армии. Наступление проходит в юго-восточных районах Идлиба. На отдельных направлениях подразделения турецкой армии принимают непосредственное участие в наземной операции.

Телеканал Sky News Arabia сообщает, что турецкая артиллерия обстреливает позиции сирийской армии для подготовки танковой атаки".

В ЦПВС отмечают, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. В результате ранения получили четыре сирийских военнослужащих.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая военная операция в сирийском Идлибе – вопрос времени. Он подчеркнул, что Турция не оставит Идлиб "режиму Асада" и его сторонникам.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.