Стали известны подробности задержания россиян в аэропорту Стамбула

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Россиян Наталью Крылову и ее мужа Дмитрия Кульгейко задержали в аэропорту Стамбула из-за дела 2018-го года о провозе запрещенных веществ. Об этом сообщает ИА "НСН".

Как объяснили супруги, их действительно задерживали почти два года назад. Поводом для этого стали содержащиеся в сумке Крыловой лекарства "Имодиум", "Цитромон" и "Найз". После вмешательства МИД РФ и лабораторной проверки граждан России отпустили с извинениями.

После этого инцидента Крылова и Кульгейко уже приезжали в Турцию дважды, однако на границе о задержании не вспоминали. Теперь же женщину планируют направить в суд на основании того, что дело не было закрыто – при этом неизвестно, приложены ли к материалам извинения полицейских.

Сейчас Крылова содержится в полицейском участке возле аэропорта отдельно от мужа. На данный момент российское консульство в Стамбуле не предпринимает активных действий для освобождения супругов.

