Шереметьево подтвердил попытку женщины пронести патроны в аэропорт

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

В аэропорту Шереметьево подтвердили, что женщина пыталась пронести в аэропорт сумку с патронами, передает РИА Новости.

В правоохранительных органах рассказали, что у нее было 50 боевых патронов. Женщину задержали.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

В октябре 2019 года пассажир взял с собой в самолет, следовавший по маршруту Москва – Бургас, травматический пистолет. Из-за этого лайнер совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов. Выяснилось, что мужчина забыл сдать оружие в багаж. Все документы на него у пассажира оказались в наличии.

Транспортная прокуратура инициировала проверку. Пропустившего пассажира с пистолетом сотрудника "Шереметьево Безопасность" отстранили.