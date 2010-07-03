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Москва 24

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Город

18:49

Новая структура воздушного движения над Москвой заработает в 2020 году

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новая структура воздушного пространства над Москвой позволит более эффективно организовать пролеты летного транспорта над столицей. Схему запустят с 3 декабря 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова.

"Сегодня правкомиссия утвердила новую структуру воздушного пространства, которая позволит значительно уменьшить задержки в движении воздушных судов, существенным образом уменьшить расход топлива, повысить безопасность, на десятки процентов облегчить работу диспетчеров", – заявил специалист.

По словам Акимова, работа над новой схемой началась в 2011 году, поскольку прошлая система, существующая с 1970-х годов, морально и технически устарела. Обновленную версию подготовили специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения.

Новая структура движения позволит снизить на 15 процентов время нахождения самолетов в московской воздушной зоне и на 14 процентов – расход топлива. Система предусматривает оптимизацию запретных зон и создание схемы маневрирования для аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково, Остафьево и Раменское, а также для аэродромов Московской зоны ОрВД.

Ранее стало известно, что в 2020 году цены на авиабилеты вырастут. Некоторые сервисы бронирования сообщили, что в случае с I кварталом 2020 года фиксируется рост в размере 3-18 процентов. Стоимость варьируется в зависимости от направления.

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