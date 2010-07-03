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Технологии

18:21

Электронные посадочные талоны во Внуково введут после изменения правовой базы

транспорт технологии

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Внедрение системы по приему электронных посадочных талонов в аэропорту Внуково перенесли до изменения нормативно-правовой базы в России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэроузла.

Аэропорт Внуково и компания Zamar провели предварительные тестовые испытания новой системы.

"В ходе пилотного проекта дано положительное заключение и подтверждена эффективность использования системы на всех этапах. Однако действующая нормативная правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личность, и полностью перейти на автоматизированную технологию с установкой автоматизированных турникетов", – заявили в пресс-службе.

На сегодняшний день пассажиры могут распечатать бумажную копию посадочного талона непосредственно в аэропорту на специальных принтерах. Устройства размещены перед входом в зону досмотра авиационной безопасности.

Ранее авиакомпания "Победа" предупредила пассажиров о том, что аэропорт Внуково перестанет принимать посадочные талоны электронного формата с 10 декабря после отмены пилотного проекта.

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