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09 декабря, 21:51

Внуково перестанет принимать электронные посадочные талоны с 10 декабря – СМИ

город общество

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев/Ведомости

Столичный аэропорт Внуково перестанет принимать электронные посадочные талоны с 10 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании "Победа".

Получить посадочный талон пассажиры смогут на стойках регистрации или распечатать его после прохождения онлайн-регистрации на рейс. Принимать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах аэропорт начал с 1 июня 2019 года.

Сейчас пассажиры могут самостоятельно отсканировать код бумажного или электронного посадочного талона во время предполетных процедур. Оборудование для этого установлено на пунктах контроля при проходе в зал вылета, а также при выходе на посадку.

Использовать электронные посадочные талоны авиапассажирам в России разрешили в феврале. Возможным это стало благодаря изменениям в законодательстве. Авиакомпании обязали сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона либо писать о новых правилах на своем сайте.

В 2020 году регистрацию по электронным посадочным талонам могут внедрить в аэропорту Жуковский.

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