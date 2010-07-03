Внуково перестанет принимать электронные посадочные талоны с 10 декабря – СМИ

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев/Ведомости

Столичный аэропорт Внуково перестанет принимать электронные посадочные талоны с 10 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании "Победа".

Получить посадочный талон пассажиры смогут на стойках регистрации или распечатать его после прохождения онлайн-регистрации на рейс. Принимать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах аэропорт начал с 1 июня 2019 года.

Сейчас пассажиры могут самостоятельно отсканировать код бумажного или электронного посадочного талона во время предполетных процедур. Оборудование для этого установлено на пунктах контроля при проходе в зал вылета, а также при выходе на посадку.

Использовать электронные посадочные талоны авиапассажирам в России разрешили в феврале. Возможным это стало благодаря изменениям в законодательстве. Авиакомпании обязали сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона либо писать о новых правилах на своем сайте.

В 2020 году регистрацию по электронным посадочным талонам могут внедрить в аэропорту Жуковский.

