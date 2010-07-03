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06:10

Авиакомпания S7 предложила использовать Face ID вместо посадочных

транспорт технологии

06:10

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Авиакомпания S7 предложила использовать технологию распознавания лиц (Face ID) при посадке в самолет вместо посадочных талонов.

Это позволит сократить время и повысит уровень удобства при прохождении контроля на посадке, передает РБК. Россия может стать первой страной, которая реализует такой проект.

Замдиректора компании Павел Воронин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что реализация идеи обойдется примерно в 100 миллионов рублей в год.

Ранее стало известно, что очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц в 2020 году получат полицейские крупных городов страны.

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