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14:49

Аэропорт Домодедово официально получил имя Ломоносова

город общество

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В пассажирском терминале Домодедово открыли атриум в честь присвоения аэропорту имени российского ученого Михаила Ломоносова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В церемонии открытия тематической зоны "Территория открытий" приняли участие министр культуры Владимир Мединский, советник президента по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, ректор МГУ Виктор Садовничий и директор аэропорта Игорь Борисов.

"Для нас большая честь сохранить память о великом ученом для путешественников со всего мира, которые летают через аэропорт Домодедово", – отметил Борисов.

Фасад пассажирского терминала аэропорта украшает огромный портрет ученого, а специальные стенды расскажут о том, какой вклад Ломоносов внес в развитие мировой науки.

Имя Ломоносова аэропорт получил по итогам всероссийского голосования в рамках конкурса "Великие имена России". Его провели в прошлом году. В мае 2019 года Владимир Путин присвоил аэропортам Шереметьево, Внуково и Домодедово имена Пушкина, Туполева и Ломоносова соответственно.

Ранее во Внуково состоялось открытие бюста авиаконструктора Андрея Туполева в рамках церемонии присвоения его имени аэропорту. В авиагавани запланирована презентация фотовыставки "Андрей Туполев: "Я строил самолеты для своей страны" и демонстрация видеоролика о деятельности авиаконструктора.

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