Столичные аэропорты вновь сообщили о переносах вылетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аэропортах Москвы происходят задержки и отмены рейсов. Всего изменения коснулись более 30 вылетов. Об этом информирует сайт "Яндекс. Расписания".
Согласно полученным данным, в Домодедово перенесли 2 рейса и 11 отменили. При этом в воздушной гавани Внуково сообщили об изменении времени вылета для 16 рейсов.
Кроме того, в Шереметьево задержали 3 самолета.
Причины изменений в расписании не сообщаются. По некоторым предположениям, переносы рейсов могут быть связаны с ухудшившимися погодными условиями.
Ранее днем 4 декабря в аэропортах Москвы также происходили изменения в расписании вылетов. Было отменено порядка 30 рейсов.
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