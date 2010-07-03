Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02:03

Столичные аэропорты вновь сообщили о переносах вылетов

транспорт город общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы происходят задержки и отмены рейсов. Всего изменения коснулись более 30 вылетов. Об этом информирует сайт "Яндекс. Расписания".

Согласно полученным данным, в Домодедово перенесли 2 рейса и 11 отменили. При этом в воздушной гавани Внуково сообщили об изменении времени вылета для 16 рейсов.

Кроме того, в Шереметьево задержали 3 самолета.

Причины изменений в расписании не сообщаются. По некоторым предположениям, переносы рейсов могут быть связаны с ухудшившимися погодными условиями.

Ранее днем 4 декабря в аэропортах Москвы также происходили изменения в расписании вылетов. Было отменено порядка 30 рейсов.

Свыше 5,5 тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада в Москве. Специалисты осуществляют работы по уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика