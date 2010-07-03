Столичные аэропорты вновь сообщили о переносах вылетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы происходят задержки и отмены рейсов. Всего изменения коснулись более 30 вылетов. Об этом информирует сайт "Яндекс. Расписания".

Согласно полученным данным, в Домодедово перенесли 2 рейса и 11 отменили. При этом в воздушной гавани Внуково сообщили об изменении времени вылета для 16 рейсов.

Кроме того, в Шереметьево задержали 3 самолета.

Причины изменений в расписании не сообщаются. По некоторым предположениям, переносы рейсов могут быть связаны с ухудшившимися погодными условиями.

Ранее днем 4 декабря в аэропортах Москвы также происходили изменения в расписании вылетов. Было отменено порядка 30 рейсов.

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