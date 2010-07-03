Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04 декабря, 23:28

Свыше 5,5 тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада в Москве

общество погода город транспорт авто

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 5,5 тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада в столице. Кроме того, в уборке снега задействованы 3 тысячи человек. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГБУ "Автомобильные дороги".

"На улицах города сегодня работают более 5,5 тысяч единиц уборочной техники и 3 тысяч человек. На данный момент завершились работы по сплошному прометанию проезжей части", – проинформировали в пресс-службе компании.

Там также уточнили, что специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" осуществляют работы по уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме.

Синоптики предсказывали, что 4 декабря высота снежного покрова в столичном регионе может достигнуть 6 сантиметров. Кроме того, из-за сильного снега и метели на дорогах прогнозировалось ухудшение видимости и увеличение тормозного пути автомобилей в 4 раза

Непростая погодная обстановка осложнила ситуацию на московских дорогах. Сообщается, что центр города был обездвижен, а десятки горожан приехали домой с работы значительно позже.

В ГИБДД призывали столичных автомобилистов быть быть вежливыми друг к другу и соблюдать скоростной режим. Соответствующее обращение было размещено на официальном аккаунте
Госавтоинспекции Москвы в Twitter.

Метель в Москве привела к затруднениям на дорогах

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика