Свыше 5,5 тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 5,5 тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада в столице. Кроме того, в уборке снега задействованы 3 тысячи человек. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГБУ "Автомобильные дороги".

"На улицах города сегодня работают более 5,5 тысяч единиц уборочной техники и 3 тысяч человек. На данный момент завершились работы по сплошному прометанию проезжей части", – проинформировали в пресс-службе компании.

Там также уточнили, что специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" осуществляют работы по уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме.

Синоптики предсказывали, что 4 декабря высота снежного покрова в столичном регионе может достигнуть 6 сантиметров. Кроме того, из-за сильного снега и метели на дорогах прогнозировалось ухудшение видимости и увеличение тормозного пути автомобилей в 4 раза

Непростая погодная обстановка осложнила ситуацию на московских дорогах. Сообщается, что центр города был обездвижен, а десятки горожан приехали домой с работы значительно позже.

В ГИБДД призывали столичных автомобилистов быть быть вежливыми друг к другу и соблюдать скоростной режим. Соответствующее обращение было размещено на официальном аккаунте

Госавтоинспекции Москвы в Twitter.