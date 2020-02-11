Комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах создали в России

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Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса в аэропортах для скрытого обнаружения опасных и запрещенных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов. А также повысит возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандного трафика в Россию", – сказал заместитель генерального директора по разведывательно-информационным системам АО "РТИ" Кирилл Макаров.

Разработанный комплекс способен обнаруживать и различать оружие, наркотические и взрывчатые вещества. Благодаря двухчастотному формату излучения он с высоким разрешением способен определить по типам опасности объекты при помощи элемента искусственного интеллекта.

В "РТИ" отметили, что способность излучения и особенности комплекса позволяют "размещать все элементы за стенами коридоров". Применяемые технологии позволят определить координаты всех потенциально опасных объектов.

Специалисты отметили, что процесс досмотра не является ионизирующим, в отличие от других систем досмотра с рентгеновским излучением. Кроме того, по словам Макарова, они способны распознавать объекты с большей дальностью.

Комплекс разработан в НИИ Дальней радиосвязи, который входит в "РТИ". Его впервые покажут на международном форуме "Технологии безопасности", который пройдет в Москве с 11 по 13 февраля.

