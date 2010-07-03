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Происшествия

07:52

В московском метро стали чаще досматривать пассажиров

город метро происшествия

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В московском метро стали чаще досматривать пассажиров, сообщил РИА Новости руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, в 2019 году количество досмотренных пассажиров выросло на 12,3%. В октябре на входе в метро дополнительный досмотр прошли около 16 миллионов человек, с начала года – порядка 140 миллионов.

Ликсутов пояснил, что досмотр в той или иной форме проходят абсолютно все пассажиры.
Более пристальное внимание уделяется тем, на кого срабатывают технические устройства, или кто проходит с крупногабаритным багажом.

С начала года в досмотровых зонах проверили более 66,5 миллиона единиц багажа и выявили свыше 300 тысяч потенциально опасных предметов.

Ликсутов добавил, что проверка багажа с помощью рентгеновских установок помогает выявить запрещенные к провозу предметы и всесторонне защитить пассажиров метро. Он призвал москвичей с пониманием относиться к таким мероприятиям.

Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции на станции метро "Савеловская". Инцидент произошел в подуличном переходе.

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