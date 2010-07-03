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Происшествия

18:34

В Шереметьево отстранили сотрудника из-за пистолета на борту самолета

происшествия

Фото: соцсети

Пропустившего пассажира с пистолетом в самолет сотрудника "Шереметьево Безопасность" отстранили от работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Сотрудники аэропорта пояснили, что в связи с нарушением безопасности стандартов просмотра было принято решение отстранить его от исполнения обязанностей до завершения расследования.

В пресс-службе также добавили, что после сложившейся ситуации в аэропорту усилили контроль за работой инспекторов досмотра, а также проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками, отвечающими за обеспечение безопасности.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после инцидента с пассажиром, который пронес в самолет травматический пистолет. Мужчина вспомнил об этом уже на борту и сам рассказал о своей необычной ручной клади экипажу.

В результате лайнер, летевший из Москвы в Бургас, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Пассажир был доставлен в дежурную часть, а пистолет забрали на хранение. Все разрешающие документы у мужчины оказались в наличии.

Проверку по факту произошедшего проводят Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России и столичная межрегиональная транспортная прокуратура.

СК опубликовал видео, где пассажир пронес оружие в самолет

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