Сотрудникам "Шереметьево Безопасность" грозит штраф за пистолет на рейсе

15:59
Фото: телеграм-канал "МК: срочные новости"
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) выявила нарушения транспортной безопасности в деятельности АО "Шереметьево Безопасность", сообщает Агентство "Москва".
Старший помощник главы ММТП Екатерина Короткова рассказала, что нарушения были выявлены при проверке инцидента с пассажиром рейса Москва – Бургас, который пронес травматический пистолет на борт самолета.
Для того, чтобы устранить нарушения в адрес главы организации внесли представление. Также в прокуратуру вызвали ответственных должностных лиц, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении административного дела.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку аэропорта Шереметьево после инцидента с пассажиром, который пронес в самолет травматический пистолет. Мужчина вспомнил об этом уже на борту и сам рассказал о своей необычной ручной клади экипажу.
В результате лайнер, летевший из Москвы в Бургас, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Пассажир был доставлен в дежурную часть, а пистолет забрали на хранение. Все разрешающие документы у мужчины оказались в наличии.
В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что проверку по факту произошедшего проводят и сотрудники правоохранительных органов. В авиакомпании подчеркнули, что предполетный досмотр проводили сотрудники аэропорта.
В Шереметьево подтвердили, что досмотр багажа и ручной клади проводили работники дочерней компании аэропорта АО "Шереметьево Безопасность".
Самолет Москва – Бургас экстренно сел из-за оружия в ручной клади
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