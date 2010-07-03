Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:59

Сотрудникам "Шереметьево Безопасность" грозит штраф за пистолет на рейсе

происшествия транспорт

Фото: телеграм-канал "МК: срочные новости"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) выявила нарушения транспортной безопасности в деятельности АО "Шереметьево Безопасность", сообщает Агентство "Москва".

Старший помощник главы ММТП Екатерина Короткова рассказала, что нарушения были выявлены при проверке инцидента с пассажиром рейса Москва – Бургас, который пронес травматический пистолет на борт самолета.

Для того, чтобы устранить нарушения в адрес главы организации внесли представление. Также в прокуратуру вызвали ответственных должностных лиц, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку аэропорта Шереметьево после инцидента с пассажиром, который пронес в самолет травматический пистолет. Мужчина вспомнил об этом уже на борту и сам рассказал о своей необычной ручной клади экипажу.

В результате лайнер, летевший из Москвы в Бургас, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Пассажир был доставлен в дежурную часть, а пистолет забрали на хранение. Все разрешающие документы у мужчины оказались в наличии.

В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что проверку по факту произошедшего проводят и сотрудники правоохранительных органов. В авиакомпании подчеркнули, что предполетный досмотр проводили сотрудники аэропорта.

В Шереметьево подтвердили, что досмотр багажа и ручной клади проводили работники дочерней компании аэропорта АО "Шереметьево Безопасность".

Самолет Москва – Бургас экстренно сел из-за оружия в ручной клади

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика