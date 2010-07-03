Сотрудникам "Шереметьево Безопасность" грозит штраф за пистолет на рейсе

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) выявила нарушения транспортной безопасности в деятельности АО "Шереметьево Безопасность", сообщает Агентство "Москва".

Старший помощник главы ММТП Екатерина Короткова рассказала, что нарушения были выявлены при проверке инцидента с пассажиром рейса Москва – Бургас, который пронес травматический пистолет на борт самолета.

Для того, чтобы устранить нарушения в адрес главы организации внесли представление. Также в прокуратуру вызвали ответственных должностных лиц, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку аэропорта Шереметьево после инцидента с пассажиром, который пронес в самолет травматический пистолет. Мужчина вспомнил об этом уже на борту и сам рассказал о своей необычной ручной клади экипажу.

В результате лайнер, летевший из Москвы в Бургас, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Пассажир был доставлен в дежурную часть, а пистолет забрали на хранение. Все разрешающие документы у мужчины оказались в наличии.

В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что проверку по факту произошедшего проводят и сотрудники правоохранительных органов. В авиакомпании подчеркнули, что предполетный досмотр проводили сотрудники аэропорта.

В Шереметьево подтвердили, что досмотр багажа и ручной клади проводили работники дочерней компании аэропорта АО "Шереметьево Безопасность".

