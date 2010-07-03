Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево

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Лайнер Bombardier CRJ200 совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси.

"Самолет летел в Уфу, когда сработал датчик неисправности шасси. Решили вернуться, а пока садились — все заработало. Сейчас опять будут взлетать" — рассказал Москве 24 источник в правоохранительных органах.

На борту лайнера находились 33 пассажира и три члена экипажа.

3 октября в аэропорту Жуковский совершил аварийную посадку пассажирский самолет МС-21. У него не вышла стойка шасси, предположительно это произошло из-за отказа электроники. Полет был испытательным, на борту находились четыре члена экипажа. Неполадку обнаружили, когда лайнер готовился к приземлению. Экипаж решил выработать топливо и садиться на брюхо.

А в конце сентября при посадке в международном аэропорту Барнаула у лайнера Boeing 767 загорелась правая стойка шасси. Воздушное судно приземлилось благополучно. На борту находились 361 пассажир и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

