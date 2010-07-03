Прокуратура начала проверку из-за пистолета на рейсе Москва – Бургас

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Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента на рейсе "Аэрофлота", следовавшем по маршруту Москва – Бургас.

Лайнер совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов из-за того, что один из пассажиров во время полета обнаружил в своей ручной клади травматический пистолет. Мужчина забыл сдать оружие в багаж. Капитан принял решение сесть в Ростове-на-Дону до выяснения обстоятельств.

Пассажира доставили в дежурную часть, а пистолет изъяли. Все документы на оружие у мужчины оказались в наличии.

"Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что проверку по факту произошедшего проводят и сотрудники правоохранительных органов. В авиакомпании подчеркнули, что предполетный досмотр проводили сотрудники аэропорта.

"Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне. Правоохранительными органами Ростова-на-Дону проводится проверка", – рассказали в пресс-службе "Аэрофлота".

В Шереметьево подтвердили, что досмотр багажа и ручной клади проводили работники дочерней компании аэропорта АО "Шереметьево Безопасность".

"В настоящее время усилен контроль за работой инспекторов досмотра; с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Челябинск лайнер совершил вынужденную посадку в Уфе из-за пассажира, закурившего в туалете. Экипаж решил прервать полет, чтобы исключить возможность возгорания. В Уфе борт авиакомпании "Победа" провел около 40 минут, и вновь поднялся в небо. Нарушителя сняли с рейса.

